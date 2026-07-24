A un año de la tragedia de Andesmar: el dolor sigue sin respuestas

El 24 de julio de 2025, un choque entre un colectivo de Andesmar y un camión sobre la Ruta Nacional 3, cerca de Güer Aike, dejó cuatro víctimas fatales y marcó para siempre a Santa Cruz.

Entre ellas estaba Gemma Candelaria Kaldi, de 22 años. Recién recibida de chef internacional, estaba a punto de viajar a Europa para comenzar a trabajar en cruceros. “Solo quería cocinarle al mundo”, resume su historia.

A un año de la tragedia, su madre, Lili Parra, habló con La Opinión Austral desde Portugal. “Necesito saber qué pasó ese día para que mi niñita descanse en paz”, expresó, mientras la investigación judicial continúa y aún resta una prueba clave: la pericia cinemática.

Las familias de Gemma, Claudio Néstor Moreno, Exequiel Andrés Dulor y Raúl Oscar Flores siguen esperando conocer qué ocurrió aquella noche. Un año después, aseguran que el dolor permanece intacto y que las respuestas todavía no llegan.

La Ruta 3 volvió a la normalidad, pero para quienes perdieron a un ser querido aquella noche, el tiempo se detuvo. La memoria sigue viva y el pedido de verdad continúa.