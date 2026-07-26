A un año de su partida, el legado de Fernando Alturria sigue vivo en sus hijos Nahuel y Emmanuel

Al cumplirse un año del fallecimiento del veterano de la Guerra de Malvinas Fernando Alturria, sus hijos Nahuel y Emmanuel recordaron su ejemplo de vida y destacaron el legado que dejó tanto en su familia como en toda la comunidad santacruceña.

“Lo que nos enseñó es la perseverancia”, expresó Nahuel. Contó que, pese a los graves problemas de salud que enfrentó en sus últimos años, Fernando nunca dejó de participar de los actos por Malvinas. “Se vestía y se transformaba. Después en casa veíamos el dolor que tenía, pero seguía adelante. Eso demuestra qué tipo de persona sos”, recordó.

Emmanuel destacó el compromiso de su padre con la causa Malvinas y aseguró que dedicó su vida a mantener viva la memoria. “Él se encargó de malvinizar acá. Nos contaba que se sintió veterano de guerra en Río Gallegos y trabajó para que toda la comunidad sintiera Malvinas como propia”, afirmó.

Sus hijos remarcaron que ese trabajo dejó una huella imborrable. “Hoy Río Gallegos es una de las ciudades más malvineras de toda la Argentina”, señalaron, al recordar el compromiso de Fernando Alturria con la difusión permanente de la causa y el reconocimiento a los excombatientes.