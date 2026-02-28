Abrió la convocatoria para ser la “tercera silla” de Fuera del Aire

El programa “Fuera del Aire” lanzó una convocatoria para sumar un nuevo integrante a su “tercera silla”. A través de un código QR en pantalla, los interesados pueden inscribirse completando sus datos personales. El link al formulario también está disponible en la biografía de Instagram de La Opinión Austral.

La modalidad será rotativa, lo que permitirá que distintas personas participen en cada emisión. El objetivo es que el invitado comparta su arte y se desempeñe como panelista durante las dos horas que dura el programa.

“Fuera del Aire” se emite los lunes, miércoles y viernes de 16 a 18 horas por las cuentas de YouTube y Twitch de La Opinión Austral, y también por FM Láser 92.9 en el mismo horario.