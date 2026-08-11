Abrieron ofertas para reconstruir el muelle de Puerto Deseado con el Fondo Unirse de Santa Cruz

No te pierdas ninguna noticia de La Opinión Austral

El Gobierno de Santa Cruz realizó la apertura de ofertas de la Licitación Pública N° 01/2026 de UN.E.PO.S.C. para la reconstrucción del sitio N° 4 y la zona de transición del muelle de Puerto Deseado.

La obra cuenta con un presupuesto oficial de $12.821 millones y será financiada con recursos del Fondo UNIRSE. Se presentaron cuatro empresas oferentes: Pentamar S.A., Juan Lavigne y Compañía, Dragados y Obras Portuarias S.A. y Prekad S.R.L.

Durante el acto, el gobernador Claudio Vidal destacó la importancia de recuperar la capacidad operativa del puerto, generar empleo y fortalecer la actividad pesquera, comercial y logística de Santa Cruz.

La obra contempla la recuperación de un sector actualmente inoperativo y tiene un plazo estimado de ejecución de 14 meses.

📍 Río Gallegos, Santa Cruz.

📅 11 de agosto de 2026.

Suscribite a La Opinión Austral para seguir toda la información de Santa Cruz.