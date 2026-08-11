El Gobierno de Santa Cruz realizó la apertura de ofertas de la Licitación Pública N° 01/2026 de UN.E.PO.S.C. para la reconstrucción del sitio N° 4 y la zona de transición del muelle de Puerto Deseado.
La obra cuenta con un presupuesto oficial de $12.821 millones y será financiada con recursos del Fondo UNIRSE. Se presentaron cuatro empresas oferentes: Pentamar S.A., Juan Lavigne y Compañía, Dragados y Obras Portuarias S.A. y Prekad S.R.L.
Durante el acto, el gobernador Claudio Vidal destacó la importancia de recuperar la capacidad operativa del puerto, generar empleo y fortalecer la actividad pesquera, comercial y logística de Santa Cruz.
La obra contempla la recuperación de un sector actualmente inoperativo y tiene un plazo estimado de ejecución de 14 meses.
📍 Río Gallegos, Santa Cruz.
📅 11 de agosto de 2026.
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