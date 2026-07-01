“Abrigarse más”: la recomendación del vocero presidencial ante el nuevo aumento de gas

En su primera conferencia de prensa como vocero presidencial, Adrián Ravier defendió el esquema de aumentos en las tarifas de gas, agua y electricidad y sostuvo que los servicios públicos deben avanzar hacia “precios libres” que reflejen sus costos reales.

Al explicar cómo podrían adaptarse los hogares al nuevo escenario, afirmó: “Ahora que está más caro el gas voy a tratar de abrigarme más que prender el gas”, una frase que rápidamente generó repercusión.

Ravier también sostuvo que el Gobierno busca reducir los subsidios generalizados para que cada usuario pague una mayor proporción del costo del servicio y reconoció que la recomposición tarifaria implica medidas “desafortunadas” como duplicar el valor del gas, el agua y la electricidad.

Además, aseguró que las tarifas seguirán aumentando por encima de la inflación como parte de una corrección gradual de los precios relativos y defendió la política fiscal del Gobierno de Javier Milei.