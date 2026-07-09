La patinadora de Río Gallegos obtuvo la medalla de plata en la categoría Inline Senior Damas del Campeonato Panamericano de Patinaje Artístico 2026. El nuevo logro consolida una trayectoria de excelencia y vuelve a posicionar a Santa Cruz en la élite del patinaje continental.
Con una puntuación de 38,50, Ortega alcanzó la medalla de plata en una competencia de altísimo nivel que tuvo como ganadora a su compatriota Giulana Scamarda, mientras que la uruguaya Fiorella Mazza completó el podio. Más allá del resultado, la actuación de la santacruceña volvió a poner en evidencia el crecimiento sostenido de una atleta que año tras año se mantiene entre las mejores exponentes del continente.
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