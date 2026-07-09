Abril Ortega subió al podio continental y reafirma su lugar entre las mejores patinadoras de América

La patinadora de Río Gallegos obtuvo la medalla de plata en la categoría Inline Senior Damas del Campeonato Panamericano de Patinaje Artístico 2026. El nuevo logro consolida una trayectoria de excelencia y vuelve a posicionar a Santa Cruz en la élite del patinaje continental.

Con una puntuación de 38,50, Ortega alcanzó la medalla de plata en una competencia de altísimo nivel que tuvo como ganadora a su compatriota Giulana Scamarda, mientras que la uruguaya Fiorella Mazza completó el podio. Más allá del resultado, la actuación de la santacruceña volvió a poner en evidencia el crecimiento sostenido de una atleta que año tras año se mantiene entre las mejores exponentes del continente.

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