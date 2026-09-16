Accidente fatal en Las Heras: murió una mujer tras volcar en la Ruta 43

Un trágico accidente de tránsito se cobró la vida de una mujer de 52 años, identificada preliminarmente como residente de Los Antiguos, tras un despiste ocurrido sobre la Ruta Provincial N° 43, a unos 5 kilómetros de la localidad de Las Heras en dirección a Perito Moreno. En diálogo con La Mañana de LU12, el periodista Jorge Ailado detalló los primeros datos oficiales suministrados por la Policía de Santa Cruz respecto al vuelco del vehículo Chevrolet Tracker y la derivación del cuerpo a la morgue judicial para determinar las causas del deceso, donde no se descarta una descompensación o un adormecimiento al volante.

Asimismo, la cobertura abordó la preocupación por la siniestralidad recurrente en los accesos y tramos cercanos a Las Heras, donde la combinación de alta velocidad y múltiples empalmes urbanos ha dejado un saldo de víctimas fatales en los últimos años. Durante el reporte también se brindó el panorama meteorológico para la zona norte santacruceña, anticipando una jornada con ráfagas de viento intensas en toda la región.