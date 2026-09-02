ADOSAC advierte sobre posibles medidas de fuerza si no se devuelven los descuentos salariales

En conferencia de prensa, el gremio docente ADOSAC reclamó al Gobierno provincial de Santa Cruz y al Consejo Provincial de Educación el cumplimiento de los compromisos laborales y salariales pactados en las últimas actas paritarias. La dirigencia sindical advirtió que no se concretó la devolución acordada de los días descontados por medidas de fuerza correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2025, así como a los tramos de enero a junio de 2026.

Durante la presentación ante los medios, el secretario general de ADOSAC Río Gallegos, Juan Manuel Valentín, cuestionó la falta de claridad en las liquidaciones salariales y la ausencia de las máximas autoridades en los espacios de negociación: “El gobierno se había comprometido a devolver sobre esos meses hasta junio en dos tramos, en agosto una parte y en octubre la otra. Finalmente en agosto devolvieron lo que descontaron ilegalmente en julio, pero no devolvieron nada de lo que han descontado en los tramos que se habían firmado en el acta paritaria… Nuestros compañeros no saben qué les descuentan, no saben qué les devuelven, no se brinda información”.

Asimismo, desde la filial capitalina señalaron la necesidad de priorizar la resolución del conflicto en las subcomisiones laborales: “Mientras nosotros estamos en esa reunión, al parecer para la presidenta del Consejo es más importante estar repartiendo zapatillas que atender la cartera laboral que le corresponde al Consejo Provincial de Educación… Hay que atender estos espacios de subcomisión laboral, de paritaria y demás, donde debe estar presente la autoridad máxima”. Tras la exposición del reclamo, la organización gremial indicó que, de no obtener una respuesta favorable a las demandas, podrían anunciarse nuevas medidas de fuerza.