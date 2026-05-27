“ADOSAC históricamente no funciona con licencias gremiales”: la respuesta de César Alegre al CPE

El secretario general de ADOSAC, César Alegre, se refirió a la medida del Consejo Provincial de Educación que establece dejar de abonar licencias gremiales con goce de sueldo y afectaciones sin funciones frente a alumnos en Santa Cruz.

El dirigente afirmó que el sindicato “no vive de la licencia gremial” y aseguró que ADOSAC cuenta con siete cargos entre licencias y afectaciones para más de 9.400 afiliados en toda la provincia.

Alegre señaló que los equipos legales del gremio analizan una posible presentación judicial para cuestionar la resolución del CPE, al considerar que podría contradecir la normativa vigente sobre actividad sindical.

Desde el Gobierno provincial se indicó que la medida busca reorganizar recursos, priorizar la presencia docente en las escuelas y fortalecer el sistema educativo en todos los niveles.

El conflicto se da en el marco de un plan de 96 horas de paro docente, mientras el gremio mantiene sus reclamos salariales y aguarda nuevas definiciones en asambleas y congreso provincial.