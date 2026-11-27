ADOSAC realizó medida de fuerza y exige convocar a paritaria antes de diciembre

En diálogo con La Mañana de LU12, el secretario general de ADOSAC Río Gallegos, Juan Manuel Valentín, explicó los motivos del paro convocado en la jornada y cuestionó el incumplimiento de instancias paritarias por parte del gobierno de Santa Cruz, además de analizar el impacto de la política económica nacional y provincial sobre los trabajadores y la recaudación. Al referirse al atraso salarial, sostuvo: “En este caso bastante perjudicial para el sector docente de la provincia de Santa Cruz, porque al día de la fecha nos encontramos un 6,3% por debajo de de la inflación, es decir, que la pauta salarial que ha brindado el gobierno eh ha sido una pauta salarial a la baja y le venimos reclamando que de cumplimiento al acta paritaria que se había comprometido que en la segunda mitad de octubre se iba a convocar la paritaria para eh ajustar los salarios porque todos sabíamos que ese 17,9% iba a estar por debajo de la inflación”. Sobre la proyección hacia el próximo ciclo lectivo, advirtió: “Con lo cual podríamos llegar a marzo del año que viene con un 12,5, 16% según lo que se proyecta por debajo de de la inflación que significa perder lo que el gobierno otorgó como aumento salarial por arriba de la inflación en 2025”. Respecto del poder adquisitivo frente a la canasta básica, expresó: “Hoy estamos hablando de 680 000 pesos por debajo de la línea de pobreza eh para cuando lleguemos a principio de año, si el gobierno no eh da un giro en la en la política económica que está llevando adelante, probablemente estemos hablando de salarios que estén eh alrededor de 800 000, 900 000 pesos por debajo de la línea de pobreza”. Al señalar responsabilidades y el escenario financiero de la provincia, afirmó: “Ahora, el responsable directo de los salarios de los trabajadores de la educación de Santa Cruz es Claudio Vidal. Si el gobernador se va a poner al frente de un reclamo al Gobierno Nacional, nosotros iremos a hacer ese reclamo. Pero como el gobernador no se pone a al frente de un reclamo al Gobierno Nacional, bueno, nosotros le reclamamos a quien corresponde que nos pague”. También vinculó la caída de ingresos provinciales a la coparticipación nacional, al consumo y a la actividad hidrocarburífera tras el retiro de YPF. Finalmente, indicó que en la convocatoria a conciliación obligatoria no hubo ofertas ni planteos y que el gremio reclama adelantar la paritaria prevista para el 4 de diciembre.