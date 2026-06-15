El cantante perdió el equilibrio mientras interpretaba “Microdancing” durante el recital en el Predio Ferial de Comodoro Rivadavia.
El momento quedó registrado por el público: Dárgelos cayó hacia un sector inferior del escenario mientras recorría una zona cercana a los asistentes.
La caída generó preocupación durante algunos segundos, pero el artista logró levantarse rápidamente y continuó con el espectáculo.
El show siguió con normalidad y los fanáticos acompañaron a Babasónicos con aplausos y aliento tras el inesperado momento.
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