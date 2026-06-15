Adrián Dárgelos se cayó durante el show de Babasónicos en Comodoro Rivadavia

El cantante perdió el equilibrio mientras interpretaba “Microdancing” durante el recital en el Predio Ferial de Comodoro Rivadavia.

El momento quedó registrado por el público: Dárgelos cayó hacia un sector inferior del escenario mientras recorría una zona cercana a los asistentes.

La caída generó preocupación durante algunos segundos, pero el artista logró levantarse rápidamente y continuó con el espectáculo.

El show siguió con normalidad y los fanáticos acompañaron a Babasónicos con aplausos y aliento tras el inesperado momento.