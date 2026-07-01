Adrián Ravier aclaró sus dichos sobre “abrigarse más” y defendió los subsidios por zona fría

Luego de la repercusión que generó su primera conferencia como vocero presidencial, Adrián Ravier explicó sus declaraciones sobre el aumento de las tarifas de gas y aseguró que no quiso decir que quienes no pueden afrontar el costo del servicio deban “arreglarse”.

“No quise expresar eso. Yo creo que este gobierno cuida a los más humildes y le mantiene los subsidios. No le estamos diciendo a aquel que realmente no puede pagar el gas ‘arreglate, abrigate’”, afirmó en una entrevista con Eduardo Feinmann.

Además, defendió la política de subsidios por zona fría y sostuvo que el Gobierno reasignó recursos eliminando beneficios para sectores que, según expresó, no los necesitaban. “Hemos quitado subsidios en zonas templadas para poder volver a la idea original de aquella ley”, señaló.

Ravier también explicó que, al avanzar hacia tarifas que reflejen el costo real de los servicios, los usuarios naturalmente modifican sus hábitos de consumo. “Ahora que estás pagando lo que vale el gas, te cuidás un poquito más”, concluyó.