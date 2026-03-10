Agostina Huecke y el Club Motivamos: el proyecto que busca potenciar y acompañar a mujeres

Agostina Huecke visitó el estudio de Fuera del Aire y contó sobre su proyecto y su camino en la comunicación. Es estudiante de la Licenciatura en Comunicación en Comodoro Rivadavia, ciudad donde reside desde hace seis años, y trabaja activamente con redes sociales.

Es la fundadora de Club Motivamos, una iniciativa que organiza encuentros con diferentes temáticas. El objetivo es generar espacios para potenciar habilidades, sumar herramientas y acompañar a mujeres en distintas etapas de sus vidas.

“Lo que buscan todos los encuentros es potenciar, sumar herramientas y generar un espacio de encuentro y acompañamiento para las mujeres, tanto en los momentos lindos como complicados de la vida”, explicó durante la entrevista.

El proyecto actualmente no tiene un espacio físico y es impulsado directamente por ella. Aunque muchas de las actividades se realizan fuera de su ciudad de residencia, el objetivo para este 2026 es expandir Club Motivamos hacia Comodoro Rivadavia.

