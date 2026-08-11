Agosto es el mes del Macá Tobiano

Agosto está dedicado al Macá Tobiano, una de las aves más emblemáticas y vulnerables de la fauna patagónica. Esta especie, que habita exclusivamente en Santa Cruz, fue descubierta por la ciencia en 1974 y se encuentra en peligro crítico de extinción, con una población estimada de apenas 750 individuos maduros en libertad.

Durante este mes, el Macá Tobiano inicia su migración desde los estuarios del litoral atlántico santacruceño hacia las lagunas de altura de la meseta, donde se reproduce. En este marco, Ambiente Sur realizará durante todo agosto actividades gratuitas y abiertas a la comunidad, con charlas, caminatas, propuestas para niños y talleres educativos para conocer y proteger los ecosistemas de Santa Cruz.