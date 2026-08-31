Agredieron a un chico de 14 años en Río Gallegos: la madre exige testigos del hecho

La madre de un adolescente de 14 años, alumno del Colegio Secundario N° 25 de Río Gallegos, solicitó la colaboración de testigos y la difusión de información para identificar a los responsables de la brutal golpiza que sufrió su hijo fuera del establecimiento educativo.

El joven debió ser intervenido quirúrgicamente en el hospital local por fractura y desviación de tabique, tras haber sido trasladado a pie por su madre al centro de salud, trayecto en el que sufrió descompensaciones. Luego de permanecer internado y bajo observación médica debido a complicaciones posteriores a su primera atención, el menor recibió el alta médica y continúa la recuperación en su domicilio.

Durante el relato de los hechos, la madre enfatizó la inacción de personas mayores que presenciaron la agresión en la vía pública: “destacó que habían adultos que eligieron no hacer nada”. Asimismo, pidió a la comunidad aportar datos o material en video a las autoridades policiales para avanzar en la causa: “sigan difundiendo las imágenes así se mueve todo”.

Por su parte, el análisis del caso abordó la falta de comunicados por parte de las autoridades de la institución educativa y del Consejo Provincial de Educación, así como las implicancias en la seguridad y la convivencia escolar ante el eventual regreso del estudiante a las aulas.