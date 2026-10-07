Agustín Giay y el “cambiazo” de poncho con La Sole en la despedida de Messi

Mientras Lionel Messi daba su discurso de despedida en el Monumental, Agustín Giay se acercó a Soledad Pastorutti y le propuso un particular intercambio: el camperón oficial de la Selección por el poncho celeste y blanco de la cantante.

La escena ocurrió en el círculo central, ante las risas de los jugadores que rodeaban a Messi. La Sole aceptó el trueque y se puso la campera de la Selección, mientras que Giay recibió el poncho y lo dobló antes de retirarse.

Minutos antes, Pastorutti había interpretado “Brindis” para Messi, en uno de los momentos centrales del homenaje al capitán. La cantante permaneció junto al plantel mientras el rosarino se dirigía a los hinchas.

El poncho que recibió Giay era una réplica artesanal del Poncho Bandera Catamarqueño, una creación de la familia de tejedores Rua Chaky, de Belén, que había sido obsequiada a La Sole durante la Fiesta Nacional del Poncho.

Giay, de 22 años, surgido de San Lorenzo y actualmente en Palmeiras, se quedó con una prenda muy particular, mientras que Pastorutti terminó luciendo el camperón albiceleste.

El intercambio quedó registrado en un video que circuló en redes sociales y se convirtió en una de las escenas curiosas de una noche cargada de homenajes, música y emoción.

¿Quién salió ganando con el trueque?