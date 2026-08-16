Aileen Wuornos: de víctima de violencia a asesina serial | El caso que inspiró “Monster”

En este episodio de Desorden en la mesa, Daniela Pedone repasa la historia de Aileen Wuornos, condenada por seis asesinatos y confesa de siete homicidios cometidos entre 1989 y 1990 en Florida.

La columna recorre una vida marcada por el abandono, la violencia, la marginalidad y la prostitución, además de su relación con Tyria Moore, quien tuvo un papel clave en la investigación policial y en la confesión de Wuornos.

Wuornos sostuvo que los hombres habían intentado agredirla sexualmente y que algunos asesinatos habían sido en defensa propia. Sin embargo, también se señaló que tomó dinero, tarjetas, vehículos y otras pertenencias de sus víctimas. Con el avance de la investigación, sus versiones sobre los hechos fueron cambiando.

“Ella empezó siendo víctima y terminó siendo victimaria.”

El caso generó un fuerte debate en torno a su historia personal, su estado mental y la responsabilidad por los asesinatos. Wuornos recibió seis condenas a muerte y pasó más de una década en el corredor de la muerte. El 9 de octubre de 2002 fue ejecutada mediante inyección letal, a los 46 años.

Un año después de su muerte se estrenó la película Monster, protagonizada por Charlize Theron, quien ganó el Oscar por su interpretación de Wuornos.

“Una cosa no elimina la otra.”

La historia de Aileen Wuornos deja abierta una pregunta: “¿Cuánto de lo que somos está determinado por nuestras decisiones y cuánto por aquello que nos sucede antes de que tengamos la posibilidad de elegir?”