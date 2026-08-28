Al ritmo de tambores, Uruguay le dio el último adiós a Rubén Rada

Cientos de personas se reunieron espontáneamente en la calle Isla de Flores, un emblema del candombe uruguayo, para despedir al músico de 83 años, quien murió este miércoles a causa de una neumonía bilateral.

Con tambores, parlantes, canciones y baile, los uruguayos homenajearon a quien fue considerado un referente fundamental de la música de su país y transformó el candombe con jazz.

El presidente Yamandú Orsi decretó duelo oficial para este jueves 27 y honras fúnebres para Rada. El velatorio se realizará en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, entre las 14 y las 21.

Poco antes de enfermarse, Rada tenía nuevos proyectos: había comenzado un ciclo en YouTube y planeaba para octubre el regreso de Tótem, cuyos ensayos ya habían comenzado.

En 2021, cuando le preguntaron qué canción quería dejarle a Uruguay, respondió: “Ya la hice” y eligió “Mi país”, una canción dedicada a las tradiciones y a todo lo bueno de su tierra.

Su despedida tuvo música, tambores y el cariño de un país que lo escuchó durante toda una vida.