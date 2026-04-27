Alarma en Chernobyl: 40 años después del accidente nuclear vuelve a estar en peligro por la guerra

Mientras Ucrania conmemora el peor accidente nuclear de la historia, la zona de Chernobyl vuelve a estar en riesgo en medio de la guerra, con denuncias de ataques con drones y misiles cerca de la central.

El 26 de abril de 1986, una prueba fallida provocó la explosión del reactor 4, liberando una radiación cientos de veces superior a la de Hiroshima y exponiendo a millones de personas en Europa.

Las consecuencias fueron devastadoras: contaminación de agua y suelos, enfermedades, desplazamientos masivos y una ciudad evacuada en apenas 36 horas.

Hoy, cuatro décadas después, Chernobyl no es solo memoria: es una advertencia de lo que puede volver a ocurrir.

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