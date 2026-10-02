Alarma en El Calafate: el retroceso del Glaciar Perito Moreno se profundiza

El retroceso del Glaciar Perito Moreno se profundizó de manera alarmante. En menos de 200 días se perdió el 44% de todo el hielo registrado desde mediados de 2018.

Según datos difundidos por el Glaciarium a partir de monitoreos con vehículos aéreos no tripulados (VANT), la masa helada perdió 0,81 km² durante el verano y 0,65 km² adicionales en otoño. El retroceso acumulado desde mediados de 2018 alcanza los 3,27 km², registrándose en tan solo 197 días una pérdida de 1,46 km² equivalentes.

El informe vincula esta situación con el impacto del calentamiento global. El Perito Moreno “era el único glaciar que hasta ahora venía yendo en contrario con el resto de los glaciares a nivel mundial”, manteniendo su avance mientras el resto retrocedía.

Observaciones de campo confirman que el frente helado “está lejísimo” y “se ha ido alejando de la península todos estos últimos años, particularmente este último año y medio”.

Frente a la problemática del deshielo a escala internacional, un ensayo realizado por cuatro estudiantes suizos en el glaciar San Fluron probó el uso de mantas de lana de oveja sobre 200 m² de superficie. Las mediciones determinaron que esta cobertura natural logró “reducir el deshielo localizado entre un 50% y un 70%”, un rendimiento comparable al de las cubiertas sintéticas geotextiles tradicionales.