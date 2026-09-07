Alarma en el Secundario N° 25 de Río Gallegos: investigan graves amenazas de tiroteo de una alumna

Un hecho de extrema gravedad mantiene en alerta a la comunidad educativa de la Escuela Secundarias N° 25 de Río Gallegos. Una alumna de 13 años realizó severas amenazas con armas de fuego a través de mensajes dirigidos a sus compañeros. La situación fue advertida por uno de los estudiantes, quien alertó a las autoridades tras recibir las capturas de pantalla, evitando que la circunstancia escalara.

Desde las afueras del establecimiento, el equipo de exteriores informó sobre el despliegue del protocolo de actuación del Consejo Provincial de Educación y las denuncias policiales radicadas. Durante el análisis del caso, se confirmó que la joven sufría situaciones de acoso escolar (bullying) previo, por lo que el equipo pedagógico inició un trabajo de contención y acompañamiento con la estudiante y su familia, manteniéndola temporalmente apartada del aula mientras se abordan tanto las amenazas como las causas del acoso.