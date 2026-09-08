Alarma por amenazas en la Escuela 25: el comunicado oficial y los testimonios de los padres

Desde el exterior de la Escuela Secundaria N° 25 “Lago del Desierto” en Río Gallegos, el equipo periodístico de LU12 AM680 brindó cobertura a la conmoción de la comunidad educativa tras las amenazas emitidas por una estudiante de 13 años. Las autoridades del establecimiento emitieron un comunicado oficial donde confirmaron la activación de los protocolos correspondientes, la radicación de denuncias y el trabajo de contención con el equipo pedagógico, resguardando la integridad física y emocional de los alumnos en el marco de la Ley N° 26061.

Durante el informe, diversos padres, docentes e integrantes de la comunidad compartieron sus reflexiones sobre el rol de las redes sociales, la falta de presupuesto y la necesidad de contar con gabinetes psicopedagógicos para abordar casos de acoso escolar (bullying). Asimismo, los entrevistados hicieron hincapié en la importancia de la comunicación familiar y el diálogo preventivo entre la institución y los tutores para contener a los adolescentes