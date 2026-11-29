Aldana Godoy lanzó una rifa navideña en Río Gallegos para costear su viaje al Pre Cosquín de enero.

Aldana Godoy visitó el piso de Desorden en la Mesa tras ganar nuevamente la subsede de Río Gallegos del Pre Cosquín en el rubro solista de malambo femenino. Con 20 años y más de 15 años de trayectoria en el folklore, la bailarina y profesora se prepara para competir por tercer año consecutivo en Córdoba los días 14 y 15 de enero.

Durante la entrevista, Aldana Godoy contó que empezó a bailar folklore a los 5 años, se recibió de profesora de danzas en el Conservatorio Fracassi a los 14 y hace un año y medio enseña malambo competitivo a alumnas de entre 9 y 16 años en la escuela A Macaik, dirigida por Marcelo Álvarez. Además, explicó que todo el traslado y la estadía para representar a Santa Cruz se financian a pulmón junto a sus cuatro músicos —dos guitarras, un bandoneón y una voz— y su profesor, con un presupuesto estimado en alrededor de 3 millones de pesos para cubrir una semana de gastos.

Para reunir fondos, lanzó una rifa navideña de 100 números —a 12.000 pesos uno y 20.000 pesos dos— que sortea un cordero, una canasta navideña y dos electrodomésticos, y dejó su contacto telefónico (2966 561578) y su cuenta de Instagram (@aldii.godoy) para quienes deseen colaborar o sumarse como sponsors. “Siempre se hace lo posible”, señaló sobre el esfuerzo que implica competir a nivel nacional, y también celebró los logros recientes de sus alumnas en el campeonato Misael Aranea de 28 de Noviembre y la clasificación del ballet de su escuela al certamen de Laborde.