Bajo el lema “La energía es clave federal”, se desarrolla desde esta mañana el encuentro de la AmCham Argentina. La actividad reúne a referentes del sector público y privado, funcionarios, legisladores, gobernadores y al embajador de Estados Unidos en Puerto Madero.
💬 En diálogo exclusivo con La Opinión Austral, el CEO de AmCham Argentina, Alejandro Díaz, destacó la relacion bilateral con Estados Unidos y las oportunidades de crecimiento del país en materia energética y minera.
📍 La Opinión Austral realizó una cobertura especial desde el lugar con las periodistas @moralesmlaura y @cami_fp
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