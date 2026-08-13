Alejandro Díaz: “La energía y la minería son grandes vectores para el crecimiento de Argentina”

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Bajo el lema “La energía es clave federal”, se desarrolla desde esta mañana el encuentro de la AmCham Argentina. La actividad reúne a referentes del sector público y privado, funcionarios, legisladores, gobernadores y al embajador de Estados Unidos en Puerto Madero.

💬 En diálogo exclusivo con La Opinión Austral, el CEO de AmCham Argentina, Alejandro Díaz, destacó la relacion bilateral con Estados Unidos y las oportunidades de crecimiento del país en materia energética y minera.

📍 La Opinión Austral realizó una cobertura especial desde el lugar con las periodistas @moralesmlaura y @cami_fp

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