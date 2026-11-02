Alerta ambiental en la Patagonia: 5000 hectáreas afectadas por el basural municipal

En diálogo con Radio LU12, Javier Álvarez Vento, administrador de la Estancia Punta Loyola, detalló la crítica situación ambiental que atraviesa el establecimiento productivo tras acumular tres años de voladura de residuos plásticos provenientes del nuevo depósito municipal de Río Gallegos. El entrevistado explicó que “el daño ya nos lo hizo porque ya tuvimos que sacar los animales de esa zona” y precisó la pérdida del uso de unas 5000 hectáreas para la cría de ganado ovino y vacuno. Durante la cobertura, explicó que el proyecto original aprobado por Nación “era traer bloques de basura acá, plásticos tipo compactado”, pero denunció que el municipio reactivó el predio “sin comprar la máquina de compactación”, provocando que los camiones vuelquen la basura a granel en una zona caracterizada por fuertes vientos. Ante la falta de respuestas en la vía administrativa y la inacción judicial desde la presentación de un amparo ambiental en 2025, remarcó que “el objetivo del amparo es que paren con ese proceso que nos tira plástico al campo”, advirtiendo además sobre el impacto económico en una empresa histórica de la zona que debió prescindir de personal debido a la reducción de su rodeo.