Alerta comercial en Santa Cruz: cumbre en Río Gallegos tras continuos cierres de locales.

Desde las inmediaciones de la calle Sarmiento, casi avenida Néstor Kirchner en Río Gallegos, el movilero Matías Fenelli reportó para La Mañana de LU12 el panorama del sector mercantil ante la confirmación de nuevos cierres de locales en la zona céntrica. La cobertura antecede a una reunión provincial de comerciantes programada en la sede de la Cámara de Comercio de Río Gallegos.

El encuentro, convocado a las 19:00 horas, contará con la participación de representantes, hoteleros y gastronómicos de localidades como Puerto Deseado, El Calafate, Gobernador Gregores y Pico Truncado. Durante el móvil se remarcó que la cita se desarrollará sin la presencia de funcionarios públicos, con el objetivo de consolidar diagnósticos y elaborar propuestas conjuntas frente a la contracción del consumo, las subas en las tarifas de servicios públicos y el costo de renovación de los contratos de alquiler: “La persona que tiene que renovar el contrato de alquiler… viendo lo poco que vende, se le hace imposible y elige cerrar”.

Asimismo, durante la transmisión se analizó la instrumentación de la Ley de Emergencia Comercial en el ámbito provincial y municipal. Sobre este punto se detalló que, si bien la normativa otorgó flexibilidad en esquemas tributarios locales, no logró atenuar las dificultades operativas al no registrarse la adhesión de los organismos fiscales del ámbito nacional.