Alerta en Caleta Olivia: declaran la emergencia por la erosión costera

El Concejo Deliberante de Caleta Olivia declaró la emergencia costera a comienzos de octubre de 2026 debido al avance de la erosión marina y al deterioro en el frente costero.

La situación se agravó en los últimos días por “la incesante lluvia y las marejadas intensas”. Esto causó alerta en la comunidad, ya que el espacio “suele ser muy concurrido por personas que salen a realizar actividades recreativas y deportivas”.

En la zona del frente marítimo se observa cómo “la erosión del mar genera que se lleve parte de lo que se ha puesto en algún momento”, destruyendo mampostería y veredas. Según informaron durante la transmisión, el mar “va socavando” y “se va comiendo la tierra la arena que está debajo”, lo que provocó que algunas partes ya se derrumbaran y otras queden sin sustentación.

Se recordó además que “ya se había realizado tiempo atrás un arreglo por un derrumbe en la gestión anterior” y que “ahora comenzó a romperse nuevamente la parte inferior del terreno”. Ante este panorama, se señalaron problemas similares en otros puntos de la región, como destrozos en la costanera de Río Gallegos y el avance del mar sobre la ruta 3 al norte de Caleta Olivia y en Comodoro Rivadavia.

Para solucionar estos inconvenientes, se indicó que “se necesita mucha inversión” a fin de “rellenar con mucho tierra y piedra sobre todo” para “contener al mar” ante eventuales marejadas.