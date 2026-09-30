Alerta en los aeropuertos del sur: confirman el cierre de Intercargo en Río Gallegos y Comodoro

En diálogo con Radio LU12, Marcelo Cazzulo, secretario gremial de la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA), confirmó el cierre de las operaciones de la empresa estatal Intercargo en los aeropuertos de Río Gallegos y Comodoro Rivadavia.

La medida derivó en la desvinculación de 18 trabajadores (10 en Comodoro Rivadavia y 8 en Río Gallegos), de los cuales solo los encargados de cada planta permanecerán 30 días para ordenar el traslado del equipamiento y realizar el cierre formal. Cazzulo denunció que las bajas se ejecutaron bajo la nueva legislación laboral: “Con la nueva ley laboral cobraron el 50% de la indemnización”, afectando a personal con entre 15 y 25 años de antigüedad.

Respecto a las funciones que desempeñaba la compañía, el referente gremial detalló: “Es la asistencia de las aeronaves en tierra… carga y descarga de equipo, equipaje, traslado de personas discapacitadas, puesta en marcha de los motores de las aeronaves, grupos eléctricos, aire acondicionado”. Asimismo, advirtió sobre el impacto operacional en vuelos estratégicos a la Antártida y en el avión de la gobernación de Santa Cruz, el cual tuvo que ser retirado del hangar e instalado en plataforma por la falta de personal operador para moverlo ante un eventual vuelo sanitario.

Ante la salida de Intercargo, el servicio de rampa será asumido temporalmente por Aerolíneas Argentinas. Cazzulo explicó que el retiro de la firma estatal de la zona responde a las políticas del Gobierno nacional respecto a las empresas públicas: “La respuesta fue muy directa: nada que sea estatal va a ser manejado por el Estado, va a pasar a manos privadas”. No obstante, remarcó que las empresas privadas no han mostrado interés en operar en estas pistas: “Hay 14 empresas nuevas de rampa creadas en este gobierno y ninguna está levantando la mano hoy por hoy, por lo menos, para hacerse cargo de alguno de estos dos aeropuertos”.

Finalmente, el dirigente contrapuso el cierre de estas escalas con el balance económico general de la compañía: “Siempre Intercargo tuvo ganancias muy grandes en algunos aeropuertos y con eso financiaba los aeropuertos que no llegaban a tener una ganancia. El año pasado la empresa tuvo un ingreso de superávit de 20 millones de dólares”.