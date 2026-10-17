Alerta en Río Turbio: piden 6 años de prisión por el robo de armas del Poder Judicial

En el programa “La mañana de LU12” se informaron las novedades del juicio llevado adelante en la Cámara Oral por el robo de armas pertenecientes al Poder Judicial en Río Turbio. Durante la jornada de alegatos, la fiscal Verónica Zuvic sostuvo que “existió una maniobra para retirar las armas y hacerlas circular” con fines de comercialización monetaria por parte de tres imputados que trabajaban en la dependencia judicial y tenían la guarda del armamento, por lo que solicitó penas de “hasta 6 años de prisión”, ajustadas a los topes que contempla el Código Penal. Por su parte, las defensas técnicas solicitaron que los acusados “queden libres de culpa y cargo” al reclamar la absolución, cuestionar la contundencia de las pruebas aportadas y denunciar severas “irregularidades en la investigación” durante la etapa de instrucción. En el análisis del caso se remarcó que los jueces deberán dirimir el grado de responsabilidad individual de cada uno de los implicados y evaluar si las deficiencias de la investigación inicial modifican el fallo, advirtiendo que la resolución podría derivar en penas menores o incluso en una “prisión en suspenso”.