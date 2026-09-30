Alerta en Santa Cruz: la donación voluntaria de sangre cayó fuertemente y no dan abasto

En Radio U12 se analizó la preocupante situación que atraviesa el Banco de Sangre del Hospital Regional de Río Gallegos, el cual registra una fuerte baja en la concurrencia de donantes voluntarios desde hace cuatro años.

Durante la transmisión se advirtió sobre la gravedad del cuadro actual: “Estamos hablando de una situación que ya viene hace bastante, por así decirlo, más o menos desde el 2022… la gente no va voluntariamente, los pedidos se hacen porque dependiendo también las situaciones es la cantidad que se pide, pero lamentablemente no dan abasto”. Se remarcó que las reservas del banco no se destinan de forma exclusiva al hospital público de la capital santacruceña, sino que “abastece tanto a hospitales como clínicas privadas… de Santa Cruz en sí y llega desde Puerto San Julián a Río Turbio”.

En ese contexto, se recordaron los pedidos urgentes impulsados recientemente por casos particulares, como el de la hija del juez Albarracín, al tiempo que se hizo un llamado a la comunidad para acercarse a donar al centro de salud local a quienes cumplan con los requisitos básicos de buena salud: “Es mucha la falta, se siente muchísimo más ahora… si contás con los requisitos te acercás al Hospital Regional de nuestra ciudad y podés donar voluntariamente tu sangre”.