Alerta en Siberia: Buscan contener posibles contagios tras la muerte de una laboratorista

Autoridades e investigadores analizan las circunstancias en torno al fallecimiento de Daria Shipilova, una técnica de laboratorio de 28 años que “murió el 2 de octubre después de desarrollar una neumonía grave” mientras se desempeñaba en un instituto especializado en el estudio de la peste ubicado en la región de Irkutsk, Siberia. Frente a lo sucedido, “teorías de medios locales dicen que fue por una ruptura de un tubo de ensayo” o de un frasco dentro del recinto de trabajo, aunque se remarcó que dicha versión “no está chequeado todavía no está confirmado pero es lo que dicen medios locales de la ciudad”. Como consecuencia del tiempo en que la joven estuvo deambulando antes de que su estado de salud derivara en un cuadro de mayor gravedad, “hay 200 contactos que quedaron bajo el seguimiento médico y que se impusieron restricciones preventivas en hospitales y en institutos”, activando el trabajo de personal especializado para evitar una eventual propagación. Actualmente el escenario permanece “en tratativas el asunto”, manteniendo las restricciones sanitarias y los controles pertinentes en el caso de que la situación pase a mayores.