Un ciclón extratropical afectó este sábado distintos puntos de la costa bonaerense con ráfagas superiores a los 100 kilómetros por hora.
El fenómeno provocó olas de hasta siete metros, inundaciones y destrozos en balnearios desde Mar del Plata hasta Monte Hermoso.
Las autoridades dispusieron el cierre de rutas y puertos, mientras que más de 140 buques extranjeros ingresaron a la zona económica exclusiva en busca de resguardo.
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas amarillas y naranjas vigentes debido a la persistencia del temporal.
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