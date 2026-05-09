Alerta por ciclón en la costa atlántica

Un ciclón extratropical afectó este sábado distintos puntos de la costa bonaerense con ráfagas superiores a los 100 kilómetros por hora.

El fenómeno provocó olas de hasta siete metros, inundaciones y destrozos en balnearios desde Mar del Plata hasta Monte Hermoso.

Las autoridades dispusieron el cierre de rutas y puertos, mientras que más de 140 buques extranjeros ingresaron a la zona económica exclusiva en busca de resguardo.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas amarillas y naranjas vigentes debido a la persistencia del temporal.