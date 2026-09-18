Alerta por desempleo en Río Gallegos: la desocupación superó la media nacional

Un análisis de los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) correspondientes al segundo trimestre del año ubica a Comodoro Rivadavia-Rada Tilly (9,2%) y a Río Gallegos (8,8%) como los conglomerados urbanos con mayor nivel de desocupación en la Región Patagónica. La cifra alcanzada en la capital santacruceña supera la media nacional —ubicada en el 7,9%— e implica que más de 6.000 vecinos se encuentran sin empleo formal, sumado al incremento en los índices de subocupación demandante de personas que buscan un segundo trabajo para cubrir la canasta básica.

En el recorrido regional, el conglomerado Ushuaia-Río Grande registró un 8,1% de desempleo y Rawson-Trelew un 7,7%. En el extremo opuesto, Neuquén-Plottier mostró un 3,2% impulsado por la actividad en Vaca Muerta, mientras que Viedma-Carmen de Patagones reportó un 0,7%. Durante la cobertura en LU12, se repasó el contraste histórico de Río Gallegos respecto a los períodos de pleno empleo registrados en años anteriores y se remarcó la importancia de exigir propuestas concretas de generación de trabajo al arco político.