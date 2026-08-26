Alerta por deudas: Santa Cruz entre las provincias con más morosidad

El economista y director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), Hernán Letcher, analizó la situación del endeudamiento y el incremento de la morosidad de las familias en la Argentina, con especial énfasis en el panorama de la provincia de Santa Cruz.

Letcher explicó que el origen de esta problemática radica en las medidas económicas implementadas por la gestión nacional: “el gobierno decidió un ajuste feroz no solo en lo que tiene que ver con el sector público y la motosierra que además le impacta negativamente también en la evolución de los salarios del sector público provincial sino que además la implementación de una serie de políticas económicas le pegó de manera negativa también al salario del sector privado”.

El director del CEPA remarcó que la pérdida de poder adquisitivo se intentó compensar temporalmente mediante crédito, lo que derivó en complicaciones financieras sosteniendo que “ese agujero que tapaste con un crédito en un momento se hizo impagable y ese momento fue desde finales del 24 en adelante que es el momento donde empieza a incrementarse sensiblemente la irregularidad o la morosidad”. Asimismo, detalló que el problema se mantuvo durante todo el año 2025 y los meses transcurridos de 2026, señalando que “la gente que tiene estos créditos deja de consumir o consume menos”, lo que impacta de manera directa en la actividad económica general.

Respecto a la postura del Poder Ejecutivo Nacional ante las propuestas parlamentarias para abordar el sobreendeudamiento, el economista indicó que en la reunión de gabinete “reafirmaban que no iban a hacer absolutamente nada por los endeudados” y criticó la falta de respuesta oficial manifestando que “lo que está claro es que no le encuentran la vuelta para resolver un problema para en realidad ocultar un problema que es a todas luces evidente”.

En lo relativo a la situación en la Patagonia y en la provincia santacruceña, el especialista detalló que “Santa Cruz tiene un ratio de irregularidad un poco más elevado que el de Chubut, estamos hablando del orden del 20% por encima del promedio”. Letcher subrayó el carácter atípico de estos datos en el ámbito provincial concluyendo que “lo de Santa Cruz llama un poco la atención en el sentido de que en promedio uno podría decir el nivel de ingresos no es tan bajo como en las provincias que recién mencionaba así que es una especie de excepción porque tiene niveles de irregularidad muy altos para el nivel de ingresos que tiene”.