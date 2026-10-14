Alerta por el agua en Río Gallegos: trabajan en una nueva rotura del caño principal

En el informe brindado por el movilero Matías Fenelli para La Mañana de LU12, se conoció que el caño principal del acueducto de Río Gallegos sufrió una nueva fisura en la zona cercana a la escuela de policía. Los trabajos de reparación por parte de Servicios Públicos comenzaron ayer por la tarde, debieron interrumpirse durante la noche por falta de iluminación y se reanudaron esta mañana, generando precaución en los vecinos debido a que la semana pasada hubo barrios que estuvieron cerca de tres días sin suministro tras un desperfecto similar en la zona de Guer Aike. Durante la transmisión, se brindaron aclaraciones respecto del proyecto de acueducto licitado en la gestión de Alicia Kirchner con el exministro Eduardo de Pedro, precisando que dicha obra no pretendía reemplazar la red existente que corre por la Ruta 3, sino reforzar con una toma individual, planta potabilizadora y un trazado por la zona de la Ruta 53 para abastecer los barrios de reciente crecimiento urbanístico como San Benito, Aires Argentinos, Chimen Aike, Santa Cruz y Bicentenario. Asimismo, se indicó que desde el Gobierno Provincial se reeditó la discusión por el proyecto de endeudamiento en dólares no aprobado en la Cámara de Diputados para concretar obras de infraestructura. Por último, Fenelli informó sobre la reanudación del juicio oral por la causa caratulada como “empleado infiel” tras el faltante de 45 armas bajo custodia judicial en el Juzgado de Río Turbio, proceso que involucra a tres detenidos —dos ex empleados y un ex policía— con la ronda de alegatos, la presentación de testimonios y el pedido de penas por parte de la fiscalía.