Alerta por el hallazgo de “mulas” aéreas que traían cocaína ingerida hacia la Patagonia

Dos personas de nacionalidad boliviana, un hombre y una mujer, fueron detenidas el pasado 30 de septiembre en el Aeropuerto de Aeroparque cuando intentaban viajar por vía aérea desde Salta hasta Río Gallegos transportando clorhidrato de cocaína en sus cuerpos. Durante el procedimiento, en el que intervinieron la Gendarmería Nacional y la Policía de Seguridad Aeroportuaria tras una investigación iniciada en Mendoza, un escáner detectó las cápsulas en el abdomen de ambos pasajeros. Posteriormente, bajo custodia en el Hospital Fernández de Palermo, los implicados expulsaron un total de 199 cápsulas que sumaron 2 kilos y 465 gramos de cocaína. Además de la sustancia, las autoridades secuestraron teléfonos celulares, 500 dólares, 2.530 pesos bolivianos y 840.700 pesos argentinos. Los investigadores sostienen que los detenidos integrarían una red familiar de distribución de drogas en la Patagonia que decidió pasar del transporte terrestre al aéreo para reducir los tiempos y evitar los controles de ruta, registrando antecedentes de procedimientos previos en mayo rumbo a Bariloche y en junio en Lavalle, Mendoza. Frente a este hecho, en la mesa informativa de LU12 se analizó el peligro que asumieron los implicados al señalar que “pone su vida en peligro en riesgo para hacer esto” y advirtieron que “se te rompe una cápsula de eso dentro del cuerpo y te morís de forma automática”. Asimismo, los periodistas destacaron la preocupación por el incremento de sustancias en la zona al indicar que “son muchísimos los operativos” recientes en la provincia de Santa Cruz, vinculándolo a investigaciones previas en El Calafate, Comandante Luis Piedra Buena, la Cuenca Carbonífera y Río Gallegos.