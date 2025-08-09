Alerta por el retroceso del glaciar Perito Moreno

Un estudio científico conjunto entre Argentina y Alemania revela que el Glaciar Perito Moreno, antes estable, acelera su retroceso y adelgazamiento de forma preocupante desde 2019.

Por primera vez, se observó en detalle el lecho rocoso sobre el que descansa el glaciar gracias a campañas aéreas con radar de penetración terrestre, permitiendo anticipar su posible colapso. En solo cuatro años, el frente retrocedió más de 800 metros en el Canal de los Témpanos.

Los científicos advierten que el glaciar está en un equilibrio frágil sostenido por una cresta rocosa; si este anclaje se pierde, podría desencadenarse una retirada masiva e irreversible a largo plazo. Aunque no se atribuye exclusivamente al cambio climático, el aumento de temperaturas acelera el derretimiento.

Este estudio es clave para futuras investigaciones y políticas de conservación, destacando la urgente necesidad de proteger uno de los glaciares más emblemáticos del mundo.