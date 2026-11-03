Alerta por hechos de violencia: el comisario Cristian Garay detalló los últimos procedimientos

El comisario Cristian Garay, de la Regional Sur, se refirió en LU12 AM680 a los hechos de violencia urbana registrados durante el fin de semana en Río Gallegos, que incluyeron una agresión con arma blanca a dos menores de edad en la zona céntrica. Según detalló el funcionario policial, el personal tomó intervención tras la presencia de una persona herida cerca de un local comercial deportivo en las calles Rawson y Néstor Kirchner. “Hemos tomado intervención el mismo día sábado en horas de la tarde alrededor de las no creo que fue 20:30 más o menos después de las 20:30 sobre la presencia de una persona cerquita de un local comercial deportivo ahí en la zona céntrica y que presentaba heridas en el cuerpo”, indicó. La investigación preliminar determinó que el ataque formaba parte de una gresca en la que participaron los jóvenes. Posteriormente, alrededor de la medianoche, una mujer se presentó de forma espontánea en la comisaría: “Se presentó en la comisaría esta mujer que había sido ya identificada en forma espontánea poniéndose a disposición de la justicia”, señaló Garay, quien confirmó que la sospechosa continúa detenida y que se investiga la utilización de un arma blanca. En paralelo, en la madrugada del domingo se constató la presencia de otro menor lesionado que también habría formado parte del mismo enfrentamiento. Al ser consultado sobre la reiteración de hechos violentos protagonizados por adolescentes, el comisario reconoció que existen situaciones recurrentes y enfatizó la necesidad de un abordaje integral: “Hace falta por ahí el compromiso de otros entes, de también de la familia, creo que para poder hacer frente a esta problemática hay varios actores que necesitan estar coordinados y trabajando realmente en prevención”. Asimismo, sobre la eficacia de la presencia policial, admitió que “es evidente que a veces con la sola presencia policial no alcanza y que hay que empezar a trabajar en el problema de fondo”. Por otra parte, Garay se refirió a la situación administrativa del personal policial involucrado en la investigación por el fallecimiento de un hombre tras un procedimiento en la Comisaría Séptima: “Hay en este momento hay tres efectivos que han permanecido porque ya han sido notificados ya hace unos días sobre la suspensión temporal de sus funciones”. El comisario explicó que esta medida se extiende por un plazo estimado de 30 días con el retiro del armamento para facilitar la investigación administrativa, la cual se encuentra en trámite a la espera de la evolución de las actuaciones judiciales.