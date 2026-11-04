Alerta por incendio de vehículo cerca del Tribunal de Cuentas

Un principio de incendio afectó a un automóvil Volkswagen Senda estacionado en Alberdi 112, cerca del Tribunal de Cuentas en Río Gallegos, en la madrugada del día de ayer cerca de la 1:00. La alerta ingresó a través del Bravo Central y movilizó a la división cuartel primera de bomberos. Al arribar el personal, el propio dueño del vehículo ya había logrado sofocar las primeras llamas. Los efectivos de bomberos chequearon que el fuego no se expandiera hacia el habitáculo, inspeccionaron la zona del motor y realizaron tareas de enfriamiento para prevenir un nuevo foco ígneo. Según la evaluación preliminar, la causa fue un origen accidental debido a un rebasamiento o pérdida de nafta en el carburador o en las mangueras de retorno, lo que provocó que el combustible tomara contacto con el múltiple de escape caliente. En el operativo, que concluyó entre la 1:00 y la 1:15 de manera muy rápida, también intervino la comisaría primera. No se registraron personas lesionadas durante el episodio, reportándose únicamente daños materiales en el rodado.