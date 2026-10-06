Alerta por violencia de género en Río Gallegos: la víctima rompe el silencio tras el cautiverio

El periodista Matías Fenelli repasó desde el móvil de exteriores de LU12 los avances en la investigación por el caso de la joven de 23 años llamada Yamina, quien estuvo retenida en cautiverio por su pareja de apellido Romero en una vivienda del barrio APAP en Río Gallegos. La víctima logró escapar del domicilio ubicado en la calle Tres Lagos y solicitó auxilio a vecinos que se encontraban en el patio de una vivienda cercana.

Durante la transmisión, se compartió un fragmento del testimonio que la joven brindó al periodista Carlos Saldivia: “Me tenía bajo amenaza de que le podía hacer algo a mis hermanitos o a mi nena. El primer hecho de violencia que tuve con él fue a principio de este año que empezaron los golpes, antes solo era insulto y esas cosas… Y en abril, más o menos, empezó el calvario que fue lo más heavy, que fue que me quemó los pechos con una plancha que tuve que denunciar”.

El móvil detalló que el imputado se encuentra detenido y que permanecerá en esa condición hasta la realización del juicio correspondiente. Asimismo, se informó que la Dirección de Políticas de Género de la Municipalidad de Río Gallegos y profesionales de la salud mental tomaron contacto con Yamina y su entorno familiar para brindarle asistencia psicológica y contención en su proceso de recuperación.