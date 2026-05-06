Alerta sanitaria en crucero por hantavirus

Un operativo internacional se encuentra en marcha tras confirmarse nuevos casos de hantavirus en el crucero MV Hondius que navega en el Atlántico. La Organización Mundial de la Salud informó que ya hay dos casos confirmados, cinco sospechosos y tres fallecimientos vinculados a este brote.

Además, se busca contrarreloj a los pasajeros de un vuelo que trasladó a una turista infectada desde la isla de Santa Elena hacia Johannesburgo, donde posteriormente falleció.

El buque, que partió desde Ushuaia, permanece sin destino definido luego de ser rechazado en Cabo Verde, mientras equipos médicos trabajan a bordo y se aplican estrictas medidas de aislamiento.

Las autoridades sanitarias continúan investigando el origen del brote y monitorean de cerca a los pasajeros, en medio de una creciente preocupación internacional por la propagación del virus.