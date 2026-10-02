Alerta sanitaria en El Chaltén: reclaman pasar de puesto sanitario a hospital rural

Un trágico accidente por una avalancha en El Chaltén causó la muerte de la turista francesa Juliette Willman, de 29 años, y dejó a otra persona con una fractura de columna que requirió derivación al Hospital SAMIC de El Calafate. El hecho reabrió el debate y puso nuevamente en agenda la precariedad de la infraestructura sanitaria de la localidad, la cual se encuentra a más de dos horas de distancia del centro de atención médica de mayor complejidad más cercano.

Ante esta situación, la concejal de El Chaltén, Elizabeth Romanelli, renovó el pedido dirigido al Gobierno de la Provincia de Santa Cruz para la ampliación del actual puesto sanitario y su categorización a hospital rural, advirtiendo sobre la falta de insumos, la escasez de personal y el agotamiento de los profesionales. Romanelli enfatizó que la localidad cuenta con una población estable de aproximadamente 3.000 habitantes, cifra que asciende a casi 10.000 personas en temporada alta, y argumentó: “Hoy solo contamos con dos médicos para una población estable de alrededor de 3.000 personas y este número asciende notablemente en la temporada turística llegando a casi 10.000. No podemos seguir sin personal médico. Los profesionales están muy cansados y lo están dejando todo con los múltiples deportes que se hacen en la localidad”.

Asimismo, la edil sostuvo que “El Chaltén es la capital nacional del trekking” y remarcó la necesidad de contar con una estructura acorde a la demanda turística y a la práctica de deportes de riesgo moderado y alto como esquí, parapente, escalada en roca, escalada en hielo y senderismo. Finalmente, Romanelli instó a la intervención provincial afirmando: “Necesitamos sí o sí que se amplíe el hospital y que pase a ser una categoría superior de hospital rural. No podemos seguir con la estructura de puesto sanitario, esto ya es obsoleto. Le pedimos al gobierno de la provincia de Santa Cruz que, por favor, intervengan en esta situación”.