Alfredo Rosso repasó la historia del ícono del rock nacional Charly García en su cumpleaños

En LU12 AM680, el periodista y especialista en música Alfredo Rosso recorrió las distintas etapas de la carrera de Charly García y destacó su capacidad para revolucionar el rock argentino con su poesía, su innovación musical y sus letras de resistencia.

Desde Sui Generis, con discos como “Vida” y “Confesiones de invierno”, Charly sorprendió por la madurez de sus composiciones. Rosso recordó especialmente canciones como “Cuando ya me empiece a quedar solo”, en la que el músico imaginaba su propia vejez desde muy joven.

Con La Máquina de Hacer Pájaros y temas como “Las increíbles aventuras del Señor Tijeras”, su obra también se convirtió en una forma de resistencia artística frente a la censura y el contexto previo a la última dictadura militar.

Más tarde, Serú Girán marcó un nuevo capítulo con una propuesta musical innovadora, la potencia de sus instrumentos y armonías vocales que Rosso definió como “celestiales”. Su etapa solista también dejó canciones emblemáticas, como “No bombardeen Buenos Aires”, en el contexto de la Guerra de Malvinas.

A las puertas de sus 75 años, Charly García sigue siendo una figura clave para comprender la música y la historia argentina, con una obra que atravesó generaciones sin atarse a un solo género ni estilo.