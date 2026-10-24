Alfredo Rosso sobre Charly García: “Es una persona que refuerza la parte humanística y artística”

En diálogo con LU12 AM680, el periodista y especialista en música Alfredo Rosso repasó la importancia artística y cultural de Charly García, una de las figuras fundamentales del rock nacional, y destacó cómo su obra retrató la historia, las dificultades y las alegrías del país durante casi seis décadas.

“Qué lindo haber respirado el mismo aire que Charly durante tantos años”, expresó Rosso, al valorar la capacidad del músico para defender la libertad, la identidad artística y el derecho a vivir sin que otros escriban el libreto de nuestras vidas.

Desde Sui Generis hasta La lógica del escorpión, sus canciones abordaron las experiencias de distintas generaciones, las penurias sociales y la realidad argentina. También dejaron huella en la denuncia de la censura y la dictadura, y en el encuentro entre el rock y el folklore.

Rosso reivindicó además el poder liberador del arte y la vigencia de una obra que sigue inspirando a nuevas generaciones de músicos.

A las puertas de sus 75 años, Charly García continúa siendo mucho más que un ícono musical: una voz imprescindible de la cultura argentina.