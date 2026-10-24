Alfredo Rosso sobre Charly García: “Nunca se ató a un género ni a un estilo en particular”

Por los 75 años de Charly García, el periodista y especialista en música Alfredo Rosso repasó en LU12 AM 680 el legado artístico y cultural de uno de los máximos referentes del rock nacional. Destacó su capacidad para retratar la realidad argentina, denunciar la censura y la dictadura a través de sus canciones y trascender generaciones. Además, recordó el encuentro entre el rock y el folklore, reivindicó el poder liberador del arte y valoró a las nuevas generaciones de músicos que continúan esa tradición.