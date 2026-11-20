Alicia Kirchner: “Hoy estamos dando una respuesta importante, pero no definitiva”

Durante la sesión del Senado de la Nación en la que se aprobó esta ley, la senadora nacional por Santa Cruz @aliciakirchner sostuvo que esta sanción evita la desprotección de las personas con discapacidad pero no es suficiente para garantizar derechos esenciales. “Hoy estamos dando una respuesta importante, pero no definitiva”, remarcó.

Para ello, el Gobierno deberá sostener el financiamiento presupuestario y la capacidad operativa territorial para llegar a cada persona titular de derechos en todo el país.