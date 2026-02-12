Alicia Kirchner rechazó la reforma laboral: “No voy a votar una ley que precariza el trabajo”

En la sesión extraordinaria del Senado, la legisladora por Santa Cruz cuestionó con dureza el proyecto impulsado por el Ejecutivo y advirtió que “no es una ley de modernización laboral, en tal caso es una regresión”. Además, señaló que la iniciativa “llega sin haber sido discutida lo suficiente” y criticó su tratamiento “apresurado y tramposo”.

Kirchner defendió el trabajo como eje de la justicia social y fue contundente: “Sin trabajo digno no hay justicia social. Y sin justicia social, no hay democracia posible”. También alertó sobre el impacto de la precarización: “Un trabajador precarizado es un trabajador vulnerable”, afirmó. 📢

#aliciakirchner #reformalaboral #senado #laopinionaustral