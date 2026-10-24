Alivio para más de 140 familias: reabren farmacias en Río Gallegos y El Calafate

En un móvil en vivo para La Mañana de LU12 AM680, Matías Fenelli brindó detalles sobre la confirmación de la reapertura de las sucursales de Autofarma y Farmacia Prisma en Río Gallegos y El Calafate.

Tras semanas de incertidumbre y gestiones ante la Secretaría de Estado de Trabajo, Javier Aravena, se confirmó que los locales volverán a abrir sus puertas en los primeros días de noviembre, garantizando la continuidad laboral de más de 140 familias y avanzando en la regularización de las deudas salariales.