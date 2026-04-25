Allanamiento en El Calafate: demoran a una joven por amenazas con un revólver en redes

Un operativo policial realizado este viernes por la mañana terminó con la demora de una joven acusada de amenazar a un menor a través de redes sociales.

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la DDI de El Calafate con apoyo de Criminalística, tras un trabajo específico de análisis en redes para identificar a la presunta autora.

Luego de obtener la orden judicial, se concretó el allanamiento donde los efectivos secuestraron un arma de fuego calibre 32.

La joven fue puesta a disposición de la Justicia y el caso continúa bajo investigación, sin descartarse nuevas medidas en las próximas horas.