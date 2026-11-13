Allanamientos en Río Gallegos: secuestraron una camioneta y su actual dueño reclamará

La Policía de Santa Cruz secuestró este jueves una Ford F100 modelo 1994 durante un allanamiento en una vivienda de la calle Dr. Luis Pampliega 3196, en el marco de la investigación por narcotráfico y lavado de activos.

El vehículo había pertenecido a Cristian Sebastián Ibáñez, conocido como “Budín”, señalado como hombre de confianza de Lázaro Báez y detenido el lunes en Aeroparque junto a Claudia Insaurralde, pareja del empresario santacruceño.

Sin embargo, la camioneta actualmente pertenece a otra persona, quien fue identificada durante el procedimiento y aseguró no tener relación con la causa. En diálogo con el móvil de La Opinión Austral, expresó: “La camioneta es mía, en algún momento fue de ellos, tendré que reclamar”.

El actual propietario anticipó que recurrirá a la Justicia para solicitar la restitución del vehículo. Mientras tanto, continúan los allanamientos en el marco de la investigación.